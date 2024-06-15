بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حالة طوارئ قصوى داخل هيئاتها وقطاعاتها المختلفة استعدادًا لعيد الأضحى 2024، وذلك لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، ومكافحة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة وصحة المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن خطتها تشمل تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، للتأكد من سلامة وصحة اللحوم المعروضة للبيع، ومنع أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار، وضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة، والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

لحوم بأسعار مخفضة

وأكدت الوزارة ضخ كميات كبيرة من اللحوم في منافذها الثابتة والمتنقلة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع بيعها بسعر 250 جنيهًا للكيلو، أي بتخفيض على الأقل من 30-40% عن سعر السوق، وتتوفر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" ومعرض على هامش معرض زهور الربيع، كما تعرض منافذ الوزارة الدواجن والبيض ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم.

ووافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة وزير الزراعة على استيراد 145 ألف رأس من الماشية، منها 25 ألف رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، و120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين من مناشئ أوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أنها كثفت التفتيش على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ذات الأصل الحيواني، بالإضافة إلى متابعة مشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الزراعة التزامها بتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وضمان سلامة وصحة هذه السلع، وذلك من خلال خططها وبرامجها المكثفة.