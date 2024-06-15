عاجل| صفقة مفاجأة.. جوميز يوصى بضم نجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إعجابه بإمكانات النيجيري صديق أوجولا لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعد مباراة الفريقين بالأمس ضمن منافسات دوري نايل.

وتغلب الزمالك على سيراميكا بالأمس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأثنى جوميز على مستوى أوجولا بعد لقاء الأمس وأوصى بالتعاقد معه في الموسم المقبل وضمه إلى صفوف الفريق.

رحيل أوجولا عن صفوف سيراميكا كليوباترا يعتبر صعبًا للغاية، كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الوقت الحالي ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

أرقام صديق أوجولا هذا الموسم

وشارك النيجيري صديق أوجولا البالغ من العمر 23 عامًا، مع سيراميكا كليوباترا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، بإجمالي 1997 دقيقة، ونجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة بواقع 14 مساهمة.

وأعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جدًا، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثاني".

وأضاف جوميز: "واضح بالنسبة لنا أننا قادرون على الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، وقيام مدرب سيراميكا بعمل كبير في اللقاء، كما أن الزمالك أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

وتابع المدير الفني: "أحمد مصطفى "زيزو" إنسان مثلنا وقلبه كبير جدًا، ولا تستطيع أن تحدد متى سيصنع الفارق، ولكن شخصيته تساعد الفريق بشكل مستمر".

وواصل جوميز قائلًا: "أعلم جيدًا أن عبدالله السعيد يلعب في مركز 10، ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل، وأكون حريصًا دائمًا على أن يكون عبدالله السعيد متأخرًا في الملعب ليكون وجهه على مرمى المنافس، واليوم اعتمدت على عبدالله السعيد وناصر ماهر في مركز 10".

وواصل المدير الفني قائلًا: "الزمالك يدفع لي الأموال من أجل أن أختار أفضل اللاعبين لبدء المباريات".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا: "ناصر منسي أهدر فرصتين، ولكنه يتسلم الكرة جيدًا ويُحرك الملعب، ويدافع جيدًا، وهو يقوم بعمل جيد داخل الفريق حتى لو لم يسجل أهدافًا".