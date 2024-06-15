موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلى، عن النقاب حول موقف إدارة القلعة الحمراء، من التعاقد مع الأردني يزن النعيمات مهاجم الأهلي القطري في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر أن ما تردد بشأن وجود عرض رسمي تم تقديمه ليس له أساس من الصحة ولم يتحرك مسئولو الأهلي بشكل رسمي للتفاوض معه.

وأضاف المصدر أن اللاعب تم عرضه على إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق عن طريق شركة تسويق خاصة أن عقده مع ناديه الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن راتب اللاعب السنوي قد يكون عائقًا أمام إتمام المفاوضات بين الطرفين خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي ليس متحمسًا لضم اللاعب الأردني في الصيف، خاصة أنه حدد أولوياته الفنية في ضم المهاجم الجديد خلفًا لرحيل الفرنسي أنتوني موديست.



كولر يرفض الراحة عقب الفوز على فاركو بثنائية

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي قد قرر خوض المران اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مبارياته من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة عقب الفوز على فاركو مساء أمس بهدفين مقابل هدف، حيث يستأنف الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم السبت بمران خفيف على ملعب التتش بالجزيرة خاصة بعد إخطاره بصيام اللاعبين اليوم.

ويبدأ مارسيل كولر بالتنسيق مع الجهاز المعاون له بدراسة الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادًا لمباراة الفريقين الثلاثاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب المدير الفني في علاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة فاركو رغم الفوز من أجل تلاشيها أمام زعيم الثغر ومواصلة الانتصارات والزحف نحو القمة.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف أمس أحرزهما إمام عاشور فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية استاد برج العرب.

نجح الأهلي في التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها إمام عاشور الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 35. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 36، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 21.