الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة 20 من بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك البنك الأهلي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

ويدير محمد عادل المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

وسيكون محمود البنا حكمًا لتقنية الفيديو بينما سيعاونه محمد الدسوقي في تقنية الفيديو.

وسبق أن أدار محمد عادل مباراتين للزمالك خلال موسم 2023-2024، حيث لم يحقق الفريق الأبيض أي انتصار فقد خسر أمام إنبي بهدفين مقابل هدف وتعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

ماذا فعل الزمالك مع صافرة محمد عادل؟

أدار الحكم الدولي محمد عادل 25 مباراىة لفريق الزمالك، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز في 13 مباراة وانتهت 7 مباريات بالتعادل وخسر الفريق الأبيض 5 مباريات.

واحتسب الحكم الدولي 7 ركلات جزاء لصالح الزمالك، وأشهر 45 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء بينهم بطاقة حمراء مباشرة.

قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

تضم قائمة الزمالك كلًا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

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