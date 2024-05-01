إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي في دوري نايل

كشف إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، محمد عمار وعبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف وعمرالساعي.

الهجوم: أحمد الشيخ، عبد الرحمن مجدي ونادر فرج.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عبد السميع، عصام صبحي، حمادة صلاح، باسم مرسي، مروان حمدي وإيريك تراوري.

وكان أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة فقط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من 19 مباراة لعبها.

لعب الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 66 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 184 هدفًا وتلقت شباكه 96 هدفًا.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزًا برقم قياسي تهديفيًا لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- 0 موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري المصري،