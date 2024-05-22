رئيس أركان الرئاسة الإيرانية يكشف تفاصيل جديدة بشأن تحطم مروحية "رئيسي"

كشف رئيس ديوان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، تفاصيل جديدة حول الساعات التي تلت اختفاء المروحية الرئاسية.

وكان غلام حسين إسماعيلي على متن إحدى 3 طائرات هليكوبتر عائدة من حفل افتتاح السد على حدود إيران مع أذربيجان، حسبما قال في مقابلة مع تلفزيون إيرين الرسمي، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية مهر نيوز يوم الثلاثاء.

وتعرضت المروحية التي كانت تقل 9 أشخاص إلى طقس عاصف في طريق عودتها واختفت، مما أدى إلى عملية بحث استمرت ساعات طوال الليل في المنطقة الجبلية. وفي رحلة العودة يوم الأحد، أقلعت 3 طائرات هليكوبتر في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

الظروف الجوية كانت مثالية في بداية الرحلة

وقال إسماعيلي، بحسب ما نقلت وكالة مهر للأنباء: "إن الظروف الجوية في المنطقة الجبلية في فرزغان يوم الأحد بالتوقيت المحلي – في حالة وقوع الحادث – كانت مثالية في بداية الرحلة".

وأضاف إسماعيلي: "بعد 45 دقيقة من الرحلة، أمر قائد مروحية الرئيس رئيسي، الذي كان مسؤولا عن القافلة، المروحيات الأخرى بزيادة الارتفاع لتجنب سحابة قريبة".

وتابع: أن "مروحية الرئيس التي كانت تحلق بين الطائرتين الأخريين، اختفت فجأة"، مردفًا: إنه "بعد حوالي 30 ثانية من التحليق فوق السحب، لاحظ طياره اختفاء المروحية في المنتصف".

وأشار إسماعيلي إلى أن الطيار حلق حول المكان للبحث عن مروحية الرئيس. كما جرين عدة محاولات للاتصال بمروحية الرئيس عبر أجهزة الراديو قبل أن تواصل مروحيتهم رحلتها وتهبط في منجم نحاس قريب.

ولفت إلى أن قائد المروحية التي كان يستقلها لم يتمكن من خفض الارتفاع بسبب السحب.

وقال إسماعيلي: "إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس وحدة حماية الرئيس، اللذين كانا على نفس المروحية مع رئيسي، لم يستجبا للنداءات المتكررة بعد اختفاء المروحية".

وأضاف: أن "طياري المروحيتين الأخريين اتصلا بالكابتن مصطفوي المسؤول عن مروحية الرئيس".

شخص واحد ظل على قيد الحياة لمدة 3 ساعات

وأضاف إسماعيلي: أن "شخصا واحدا ظل على قيد الحياة لمدة 3 ساعات وهو إمام صلاة الجمعة في تبريز، آية الله محمد علي الهاشم، حيث تمكن من الرد على هاتف الطيار المتوفى وقال إن المروحية تحطمت في أحد الأودية وهو في حالة حرجة".

وقال إسماعيلي إنه بعد العثور على موقع المروحية المحطمة، تبين من حالة جثث رئيسي وعبداللهيان وآخرين أنهم "ماتوا على الفور".

وقال الإسماعيلي إن الهاشم ظل على قيد الحياة لمدة 3 ساعات على الأقل بعد الحادث وتمكن من التحدث إلى المسؤولين عدة مرات قبل وفاته.