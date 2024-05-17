الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استاد قناة السويس يستضيف بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى

الدكتور سيف شاهين
الدكتور سيف شاهين

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين، عن شعار بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى، التي ستقام على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يومي 18 و19 مايو الجاري.

بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى

وكشف الدكتور أحمد حمزة خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، ورئيس الوفد المصري لبطولة حوض البحر المتوسط تحت سن 23، أن البطولة تعتبر بطولة نصف العالم، وتضم دول من أوربا وآسيا وأفريقيا، وهي الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، أن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام بالرياضة وتطويرها.

من جانبه، قال الكابتن مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، إن تنظيم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة يشهد مشاركة 13 دولة هي: "مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص".

وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت 23 عامًا.

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