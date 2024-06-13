السجن 3 سنوات للأم و7 للعشيق فى قضية قتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة الأم المتهمة سارة بالسجن 3 سنوات وعشيقها بالسجن 7 سنوات في مقتل طفلتها ريتاج.

وطالب ممثل النيابة العامة في قضية الطفلة ريتاج ضحية والدتها وعشيقها، أثناء جلسة المحاكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد والدتها وعشيقها.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللا إرادي.