الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع المحافظات

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

ساعات قليلة تفصلنا عن العيد الكبير، تيستعد كافة المصريون لأداء صلاة العيد، وذلك مع شروق شمس الأحد المقبل 16 من يونيو، بآلاف الساحات والمساجد الكبرى بمستوى محافظات الجمهورية، ويزداد التساؤل لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع المحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع المحافظات

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع محافظات مصر طبقت الحسابات الفلكية، وموعد إجازة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 القاهرة

صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة في تمام الساعة (6:18) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الجيزة

صلاة عيد الأضحى بمحافظة الجيزة تكون في تمام الساعة (6:18) صباحًا.

 

  • مواقيت صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية

صلاة عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية بتمام الساعة (6:20) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مدينة شرم الشيخ

تكون صلاة عيد الأضحى بمحافظة شرم الشيخ بتمام الساعة (6:11) صباحًا.

 

  • وقت صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة البحيرة

سوتكون صلاة عيد الأضحى في البحيرة في تمام الساعة (6:19) صباحًا.

 

  • مواقيت صلاة عيد الأضحى 2024 بالدقهلية

وتأتى صلاة عيد الأضحى بمحافظة الدقهلية بتمام الساعة (6:15) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة بورسعيد

وبينما تكون صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد بتمام الساعة (6:11) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة  السويس

صلاة عيد الأضحى بمحافظة السويسبتمام الساعة (6:13) صباحًا.

 

  • وقت صلاة عيد الأضحى 2024 في أسيوط:

صلاة عيد الأضحىبمحافظة أسيوط في تمام الساعة (6:25) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى في 2024 في سوهاج

صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج بتمام الساعة (6:24) صباحًا.

 

  • وقت صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة قنا

تكون صلاة عيد الأضحى بمحافظة قنا بتمام الساعة (6:21) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسماعيلية

وصلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية بتمام الساعة (6:12) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دمياط:

صلاة عيد الأضحي بمحافظة دمياط بتمام الساعة (6:12) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان:

صلاة عيد الأضحى بمحافظة أسوان بتمام الساعة (6:25) صباحًا.

 

  • موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغردقة

صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغردقة وتكون في تمام الساعة (6:15) صباحًا.

6 أيام متصلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحى 2024:

وتكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من يونيو الجاري إإلى يوم الخميس الموافق 20 من ذات الشهر إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر للعاملين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى 2024 لتقضيته مع الأهل والأحباب.

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