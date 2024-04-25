افتتحها الرئيس السيسى.. تفاصيل اليوم الأول من منافسات البطولة العربية العسكرية للفروسية

انطلقت أمس الأربعاء فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية، التي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اليوم الأول من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة (G7) للناشئين تحت 14 سنة الذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية فى مصر ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز التي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصري فى تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطرى فى المركز الثانى والفريق السورى فى المركز الثالث.

كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (الرمح) على المستوى الفردى والزوجى والفرق التى شهدت منافسات قوية بين كل المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التى جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارسا من (6) دول عربية.

مصر في المركز الأول بمنافسات الفردى

وجاءت مصر في المركز الأول فى منافسات الفردى بنتيجة (41.5) نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثانى بنتيجة (41) نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة (40) نقطة.

وعلى صعيد الفرق، استطاع الفريق الأردنى الحصول على المركز الأول فى المنافسات بنتيجة (142) نقطة، فيما جاء الفريق المصرى بالمركز الثانى بنتيجة (140) نقطة، والمملكة العربية السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (32) نقطة.

وأعرب وفود الدول العربية المشاركين بالبطولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمصر على الجهد المبذول فى الإعداد للبطولة التي تجسد أسمى معانى "الأخوة عبر الرياضة"، مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.