المقصد المثالي لرواد الفروسية عالميًا.. مدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"

استعرض فيلم "الفروسية في مصر" مشروع مدينة الخيول العالمية "مرابط مصر" التي تعد أول مدينة سكنية لرواد الفروسية في مصر والشرق الأوسط.

حيث تتميز المدينة بموقع استراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 1520 فدانًا، وتقدم مدينة مرابط مصر لرواد الفروسية تجربة فريدة من وحدات سكنية متميزة وملات تجارية بمناطق إدارية ومستشفى طبي.

إلى جانب ملاعب وأندية لمسابقات الخيول واسطبلات مجهزة بأحدث التجهيزات ومدرسة متخصصة لتعليم الفروسية، مما يجعل مدينة مرابط المقصد المثالي لرواد الفروسية عالميًا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.