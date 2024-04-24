الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المقصد المثالي لرواد الفروسية عالميًا.. مدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"

فيلم الفروسية في
فيلم "الفروسية في مصر

استعرض فيلم "الفروسية في مصر" مشروع مدينة الخيول العالمية "مرابط مصر" التي تعد أول مدينة سكنية لرواد الفروسية في مصر والشرق الأوسط.

حيث تتميز المدينة بموقع استراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 1520 فدانًا، وتقدم مدينة مرابط مصر لرواد الفروسية تجربة فريدة من وحدات سكنية متميزة وملات تجارية بمناطق إدارية ومستشفى طبي.

إلى جانب ملاعب وأندية لمسابقات الخيول واسطبلات مجهزة بأحدث التجهيزات ومدرسة متخصصة لتعليم الفروسية، مما يجعل مدينة مرابط المقصد المثالي لرواد الفروسية عالميًا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مرابط مصر الفروسية في مصر الخيول المصرية الفروسية

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

3 عائلات تتحكم بأسعار الأسماك فى سوق العبور.. "مواطنون ضد الغلاء" توضح

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

توابع مقاطعة الأسماك: ركود بالأسواق.. إغلاق للمحال.. وتخفيضات 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة