الإنتربول الدولى يتمكن من استعادة المتهمة بقتل شقيق زوجها عقب هروبها لقطر

نجح رجال الإنتربول الدولي في استعادة متهمة بقتل شقيق زوجها عقب هروبها الي دولة قطر.

وتعد تلك الواقعة هي الثانية خلال الأيام الأخيرة التي تمكن فيها رجال الإنتربول الدولي من استعادة متهمة بالقتل بعد القبض على المتهم بالتحريض على قتل طفل شبرا الخيمة.

سيدة وعشيقها يقتلان شقيق زوجها عقب فضح أمرهم

وتمكن رجال مباحث دمياط من حل لغز اختفاء عامل والعثور علي جثته ملقاه بالصحراء وتبين أن زوجة شقيقه وعشيقها وراء قتله.

كانت البداية عندما تقدم شخص ببلاغ تغيب شقيقه عن المنزل وأنه وصلتهم رسالة من هاتفه المحمول تفيد بأنه سافر إلي ليبيا ويطلب منهم عدم محاولة العثور عليه.

التحريات دلت على قتل المجني عليه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلي قتل المجني عليه على يد زوجة شقيقه وعشيقها وأن المجني عليه قام بفضح أمرهم وتهديد زوجة شقيقه وطالبها بالابتعاد عن عشيقها وإلا سيبلغ زوجها.

المتهمه هربت إلي خارج البلاد والمتهم قطع لسانه

وعقب القبض على المتهم قام بقطع لسانه بسلاح أبيض حتي لا يتمكن من الاعتراف ولكن بعد نجاح الإنتربول الدولي في استعادة المتهمة اعترفت بأنها هربت إلي دولة قطر قبل اكتشاف الواقعة من قبل رجال الأمن.

كان بيهددني يقول لجوزي

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات أنها كانت علي علاقة غير شرعية بصديق زوجها وعندما شاهدهم المجني عليه شقيق زوجها قام بتهديدها وطلب منها الابتعاد عن عشيقها فاختمر في ذهنها هي وعشيقها فكرة التخلص منه وبالفعل استدرجوه لقتله وقام عشيقها بطعنه عدة طعنات أودت بحياته وحمله داخل شنطة سيارته الخاصة وقام بإلقاءه في الصحراء ثم ارسل رسالة من هاتف المجني عليه لأشقائه يخبرهم فيها بأنه سافر إلي دولة ليبيا للبحث عن عمل ويطلب منهم عدم البحث عنه.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.