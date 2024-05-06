الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الاثنين 6-5-2024 فى مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعيةللقاهرة والإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحرص المواطنين في عيد شم النسيم على معرفة حالة الطقس اليوم الاثنين 6-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، وذلك تزامنا مع شم النسيم، منوها إلى استمرار انخفاض بدرجات الحرارة وتكون بمعدلات واضحة، لكي تسود أجواء أوروبية ربيعية على البلاد.

 

حالة الطقس اليوم الاثنين 6-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات

وتنشر "الدستور" حالة الطقس اليوم الاثنين 6 مايو 2024.

 

حالة الطقس في مصر 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما سيسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد في بيان لها عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 7 مايو، والظواهر الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد، وتتمثل في:

ونوهتِ الأرصاد الجوية في مصر عن بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبيَّنتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى بيان حالة البحر الأحمر، حيث سوف تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج وتكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.

حالة الطقس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

درجات الحرارة اليوم الاثنين 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية
السواحل الشمالية 23 درجة مئوية
جنوب سيناء 35 درجة مئوية
شمال الصعيد 32 درجة مئوية
جنوب الصعيد 37 درجة مئوية

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