الإذاعة الإسرائيلية: الجيش بدأ إجلاء الفلسطينيين من رفح الآن

أعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ في إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وما زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.