القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء فى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى

علق مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بشير جبر، على آخر التطورات الصحية في قطاع غزة بعد 212 يومًا من عدوان الاحتلال على القطاع.

وقال إن هناك انقطاعًا تامًا للكهرباء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي باستثناء بعض المستشفيات التي تعمل بالمولدات الكهربائية، لافتًا إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة.

وتابع أن هناك انتشارًا للأمراض في قطاع غزة والأوبئة في صفوف النازحين على مستوى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك أكوامًا كثيرة من القمامة منتشرة في الطرقات العامة وبين جموع الفلسطينيين، وكذلك هناك تجمع كبير لمياه الصرف الصحي في الشوارع.

وأكد أن البلديات جراء نقص الوقود والمعدات الكبيرة اللازمة لعملها توقفت عن العمل وباتت تلك الأكوام متكدسة بين صفوف النازحين ما تؤدي إلى المساعدة في انتشار الأوبئة بشكل أسرع، كما تزيد من الحالة الوبائية في صفوفهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى خطر على حياة الأطفال والنساء نظرًا لوجود خيام في تلك المناطق.