الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء فى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى

انقطاع تام للكهرباء
انقطاع تام للكهرباء في قطاع غزة

علق مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بشير جبر، على آخر التطورات الصحية في قطاع غزة بعد 212 يومًا من عدوان الاحتلال على القطاع.

وقال إن هناك انقطاعًا تامًا للكهرباء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي باستثناء بعض المستشفيات التي تعمل بالمولدات الكهربائية، لافتًا إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة.

وتابع أن هناك انتشارًا للأمراض في قطاع غزة والأوبئة في صفوف النازحين على مستوى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك أكوامًا كثيرة من القمامة منتشرة في الطرقات العامة وبين جموع الفلسطينيين، وكذلك هناك تجمع كبير لمياه الصرف الصحي في الشوارع.

وأكد أن البلديات جراء نقص الوقود والمعدات الكبيرة اللازمة لعملها توقفت عن العمل وباتت تلك الأكوام متكدسة بين صفوف النازحين ما تؤدي إلى المساعدة في انتشار الأوبئة بشكل أسرع، كما تزيد من الحالة الوبائية في صفوفهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى خطر على حياة الأطفال والنساء نظرًا لوجود خيام في تلك المناطق.

رفح الفلسطينية رفح غزة قطاع غزة التطورات الصحية في قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف عددًا من المناطق الجنوبية لمدينة رفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية

عائلات الأسرى الإسرائيليين لـ نتنياهو: التاريخ لن يغفر لك

ماكرون يطالب بفتح مجال التفاوض مع روسيا للوصول لحل آمن لجميع الأطراف

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف محطة توليد الكهرباء فى غزة ومناطق أخرى

الدفاع المدنى الفلسطينى: 68 شهيًدا و200 مصاب من طواقمنا منذ بدء العدوان على غزة

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى مستمر فى مشاوراته مع كل الأطراف

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

الأكثر قراءة

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة