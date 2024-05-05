الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، ولاء السلامين، إن الضفة الغربية شهدت منذ صباح اليوم الأحد اقتحامات متتالية بعدد من المنازل أبرزها مدينة نابلس ورام الله.

 

تحرشات فى تل لحمة

وتابعت: قوات الاحتلال اقتحمت 8 قري وأحياء، فيما تم بالاشتباك المسلح مع الفلسطينيين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، ثم انسحت قوات الاحتلال، متابعة: إن المستوطنين هاجموا تل لحمة في الأغوار الشمالية، حيث قام المستوطنون برفع العلم الإسرائيلي على التلة، وهناك تخاوف من المواطنيين بأن تكون هناك مقدمة إلي أن تكون بؤرة استيطانية جديدة في هذا المكان.

وأشارت إلى أن هناك المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال من جهة أخري يقتحمون البلدات ويعثون خرابًا وفسادًا في منازل المواطنين، ومن جهة أخرى الضفة الغربية هى بمثابة فك الكباش.

نابلس رام الله الاشتباك المسلح مع الفلسطينيين فلسطين القاهرة الإخبارية الضفة الغربية

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