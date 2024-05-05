الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 95% من منازل غزة دُمرت ما بين هدم كلى وجزئى

غزة
غزة

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بشير جبر، إن العدوان الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان وهو يتخذ من استهداف منازل الفلسطينيين وسيلة لتدمير الشعب، وبحسب الإحصائيات ما يزيد عن 95% من منازل قطاع غزة دُمرت ما بين هدم كلي وجزئي.

الاحتلال يسعى للضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على التنازل 

وتابع، أن هذا التدمير والسياسة الإسرائيلية كثفتها قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري وعدوانها على جميع مناطق غزة، لافتًا إلى أنها باتت تتكثف بشكل أكبر عن السابق بحق مدينة رفح التي تشهد تكثيفًا للعدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وحتى اليوم سواء من الطائرات الحربية التي تقوم بدك هذه المنازل أو من خلال المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

الفلسطينيون يعلنونها للعالم لن نترك أراضينا وباقون في مناطقهم المدمرة 

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلاله الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على التنازل ولكن هذا يقابل أيضًا بإصرار فلسطيني على الصمود والبقاء في أراضيهم، منوهًا بأن هناك عودة للنازحين الفلسطينيين من المناطق التي انسحب منها الاحتلال وأقام فيها خيامًا فوق ركام منازلهم المدمرة، ما يدل ذلك على إرسال رسالة إصرار على البقاء والصمود في المناطق المدمرة مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم إبادة في حقهم.

الاحتلال العدوان الإسرائيلى فلسطين

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