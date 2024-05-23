الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بوليتيكو": زيلينسكى يعتزم الطلب من الناتو إسقاط الصواريخ الروسية

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن فلاديمير زيلينسكي يعتزم حضور الاحتفال بالذكرى 80 لإنزال الحلفاء في نورماندي، حيث يخطط لاستغلال هذه الجولة لجلب المزيد من المساعدة من الدول الغربية.

وجاء في منشور الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة على خطط زيلينسكي المنتهية ولايته: "من المقرر أن يحضر زيلينسكي الفعاليات في فرنسا لإحياء الذكرى الثمانين للإنزال في نورماندي الشهر المقبل، وكذلك اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.. ومن المتوقع أن يستغل الرحلة لطلب المزيد من الدعم من الغرب ومطالبة الناتو بإسقاط الصواريخ الروسية".

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الرحلة قد تكون الأولى لزيلينسكي بعد أن قرر إلغاء الزيارات الدولية على خلفية تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف.

وبحسب المنشور فإن "مثل هذا القرار قد يتم اتخاذه بسبب حاجة كييف الملحة إلى الدعم المستمر من الغرب وجذب انتباه الدول الأخرى".

وفي وقت سابق ،أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن منظمي الاحتفالات المخصصة للذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي في 6 يونيو 1944، أنه تمت دعوة روسيا لحضور الحفل.

وصرحت السفارة الروسية في باريس أنها لم تتلق أي دعوات رسمية للجانب الروسي للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي في 6 يونيو.

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