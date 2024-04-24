صرح عظيم ونقلة نوعية.. الرئيس السيسى يشهد انطلاق بطولة الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد-مقدم الحفل- الشكر للرئيس على اهتمام الدولة الكبير بالرياضة والرياضيين، متابعًا: "أكبر مثل على هذا الاهتمام هو مدينة مصر الأوليمبية التي تعد إضافة عظيمة للبنية التحتية الرياضية في مصر، ونقلة نوعية وجذرية لمستقبل الرياضة، خاصة رياضة الفروسية".

وأكد "عبدالجواد" أن مدينة مصر الأوليمبية صرح عظيم يمكن مصر من استضافة المزيد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية والأوليمبية.