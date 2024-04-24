الأربعاء 24 أبريل 2024
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جميل عفيفى: تحرير سيناء احتفال بقوة وقدرة الدولة المصرية

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، رئيس تحرير الأهرام، إن تحرير سيناء بالنسبة للمصريين احتفال كبير جدًا؛ لأن سيناء جزء أصيل من الدولة المصرية.

وأضاف "عفيفي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن أبناء الشعب المصري ضحوا بدمائهم في سبيل تحرير سيناء في الحروب التي خاضتها القوات المسلحة المصرية في العدوان الثلاثي، ثم 67 ثم 73 وبعد ذلك خلال العشر سنوات الماضية في حرب شرسة ضد التنظيمات والجامعات الإرهابية.

 

جميل عفيفي: رمال سيناء مختلطة بدماء المصريين

وأكد أن رمال سيناء مختلطة بدماء المصريين، والشعب المصري ضحى من أجل عودة سيناء كثيرًا، متابعًا: "تحرير سيناء وعودة سيناء له احتفال خاص من الشعب المصري".

وأشار إلى أن احتفال بقوة وقدرة الدولة المصرية عسكريًا بعد حرب أكتوبر وتحقيق النصر، وأيضًا سياسيًا ودبلوماسيًا من خلال عودة الأرض باتفاقية السلام التي جاءت من منطلق القوة والقدرة العسكرية لمصر التي استطاعت بها هزيمة الجيش الإسرائيلي.

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