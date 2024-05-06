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محافظات

محافظ الغربية يتابع جاهزية الحدائق والمنتزهات والكورنيش لشم النسيم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على جاهزية الحدائق والمنتزهات،  والكورنيش بمراكز ومدن المحافظة الـ١٢ لشم النسيم، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.

وأشار المحافظ، خلال متابعته، إلى أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال شم النسيم، حيث تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كل المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين خلال شم النسيم، وكذلك رفع جميع الإشغالات بالشوارع والميادين، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جاهزية الحدائق والمنتزهات محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ وأجهزة تكنولوجية حديثة تكثيف أعمال النظافة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة

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