شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع،العميد هاني عامر المستشار العسكري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدًا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام،والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية؛ مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية، لأعمال الرصف بطريق المحلة طنطا والذي يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكباري حيث يتم رصف المرحلة الأولى بداية من طريق طنطا المحلة وحتى محلة روح بطول 11 كيلو وعرض 12 متر لكل اتجاه.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق سكة الوسط المستشفى المركزي بمحلة مرحوم مركز طنطا بطول كيلو و200 متر وعرض 8 متر حيث يتم أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة تمهيدا لأعمال الرصف.



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس بطنطا

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس بطنطا

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس بطنطا