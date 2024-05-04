السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شوارع وميادين الغربية تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم ، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة الأقباط، كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة،  وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، بالإضافة لتوفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

 

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تابع خلالها المحافظ جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين احتفالًا بالعيد.

وهنأ محافظ الغربية الإخوة الأقباط بمحافظة الغربية، مضيفًا: "أننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتور أسامة بليل وكيل وزارة الصحة بالغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، الدكتور أشرف عبدالسلام رئيس مجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بطنطا ومدير مستشفى الطب الرياضي، الدكتور رامي السعيد استشاري جراحة العظام، الدكتور أشرف جوهر استشاري الباطنة العامة ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لمناقشة إجراءات تشغيل وتطوير مستشفى  الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تقع بمدينة طنطا بمنطقة الاستاد بالتنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى الذي تم افتتاحه  منذ عام 2002   على مساحة 20×40م2 المحاطة بحديقة وتم تجهيزه على أعلى مستوى ويضم عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية ويتكون من 3 طوابق تضم 57 سريرًا، ويضم الطابق الأول عيادات خارجية (علاج طبيعي- جيم- عيادة أسنان- عيادة عظام- عيادة باطنة- استقبال- معمل- أشعة- عيادة أنف وأذن- عيادة رمد)، والطابق الثاني عمليات وإفاقة وغرف إقامة، والطابق الثالث يضم 41 سريرًا، كما يضم معمل قياسات فسيولوجية، وماكينة كهرباء وشبكة غازات، وجيم مجهزًا، وصيدلية.

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