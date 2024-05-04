السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 130 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

رفع حالة إشغال
رفع حالة إشغال

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 130 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وشدد نائب المحافظ، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

مديرية أمن الغربية مركز ومدينة طنطا رئيس مركز ومدينة طنطا اشغال متنوعة الأرصفة المخصصة للمشاة لتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق

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