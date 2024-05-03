الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 17 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

حررت مديرية التموين بالغربية، 17 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 ضبط 21 مخالفة تتعلق بإنتاج  الخبز

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، التفتيش على المخابز في كفر الزيات، وذلك بالتعاون مع عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومدير إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، وحررت الحملة 21 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض اسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

فيما أشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشكيل وشن لجان وحملات مكثفة من المديرية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، على المخابز السياحية الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومجالس المدن والأحياء وهيئة سلامة الغذاء، وكل الجهات المعنية، لتطبيق قرار الحكومة الجديدة الخاص بتسعيرة بيع الخبز السياحى للمواطنين، ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم.

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