الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 13 مخالفة بناء بدون ترخيص في المحلة الكبرى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، برئاسة العميد عمرو فكري، 13 حالة  مخالفة للبناء ودون ترخيص، وذلك في حملة مفاجئة تنفيذًا لتعليمات محافظة الغربية ومجلس الوزراء، بالتصدي لأي بناء مخالف.

وتمكنت الحملة من إزالة 7 حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، و6 حالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، في مناطق من المدينة، وذلك بحضور نواب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جهته، أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات، وتحت أى ظرف، وعلى الجميع تحمل المسئولية القانونية كاملة، سواء كان المخالف أو المسئول المختص، فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.

مدينة المحلة الكبرى مخالفة للبناء حملة مفاجئة تنفيذ ا لتعليمات محافظة الغربية إزالة حوائط بالطوب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الإجراءات القانونية اللازمة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

معرض لتوزيع ملابس جديدة يرسم البسمة على وجوه الأطفال بكفر الزيات

غرس 200 شجرة مثمرة وزينة في زفتى بالغربية

تشميع 90 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

ضبط 161 مخالفة مرورية في شوارع الغربية خلال 24 ساعة

إزالة 14 تعديًا على أراض زراعية وبناء مخالف بالغربية

ضبط 120 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

رفع 290 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفرالزيات بالغربية

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تعرف على إيرادات فيلم "السرب" فى ثاني أيام عرضه بالسينمات

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

البابا تواضروس يقود صلوات الجمعة العظيمة بالعباسية (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل