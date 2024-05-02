معرض لتوزيع ملابس جديدة يرسم البسمة على وجوه الأطفال بكفر الزيات

تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، نجحت جمعية الأورمان، إحدى جمعيات أعضاء التحالف الوطني للتنمية، في تنظيم معرض جديد بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على 350 أسرة من أبناء قرى كفر المحروق وقليب ابيار والنحارية وعزبة الشوربجي وعزبة كازورلا بمركز كفر الزيات.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة على أطفال هذه الأسر وذويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله إلى المعرض ليختار الطفل ملابسه وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر أنه مجبر على ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها، وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.