غدا صباحا.. ننشر مواعيد وأماكن قطع التيار الكهربي في راس البر بدمياط

قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مدينة راس البر في دمياط غدا الأحد ويوم الثلاثاء القادم من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.



وأعلن المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة راس البر في دمياط ان المناطق التي تتأثر غدا بانقطاع التيار الكهربي هي منطقة العسكريين وسيتي لايف وحي رابع ومنطقة صناع الاثاث اسفل وشمال السوق.

كما أن المناطق التي تتاثر بانقطاع التيار الكهربي يوم الثلاثاء القادم من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا هي المستشفى المركزي وجزء من السوق العمومي والكنيسة ومنطقة اللسان وشارع النيل بالإضافة إلى مجلس المدينة والبلاج ومنطقة المطلات من ٣٣ حتى ٧٧.

كما أعلن عن استمرار جهود الوحدة تحت إشراف نواب المدينة؛ حيث قام قسم الإنارة بالوحدة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بشوارع المدينة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكافة الخدمات والمرافق بالمدينة



كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إفتتاح المبنى الملحق بمسجد الرحمة ومسجد شارع ٧٧ برأس البر تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أُفتتح اليوم الجمعة مسجد شارع ٧٧ بمدينة رأس البر، بحضور وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والنائب على العساس عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات الدعوية.