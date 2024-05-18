السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا صباحا.. ننشر مواعيد وأماكن قطع التيار الكهربي في راس البر بدمياط

التيار الكهربي
التيار الكهربي

قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في  دمياط، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مدينة راس البر في دمياط غدا الأحد ويوم الثلاثاء القادم من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
 

وأعلن المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة راس البر في دمياط ان المناطق التي تتأثر غدا بانقطاع التيار الكهربي هي منطقة العسكريين وسيتي لايف وحي رابع ومنطقة صناع الاثاث اسفل وشمال السوق.

كما أن المناطق التي تتاثر بانقطاع التيار الكهربي يوم الثلاثاء القادم من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا هي المستشفى المركزي وجزء من السوق العمومي والكنيسة ومنطقة اللسان وشارع النيل بالإضافة إلى مجلس المدينة والبلاج ومنطقة المطلات من ٣٣ حتى ٧٧.

كما أعلن عن استمرار جهود الوحدة تحت إشراف  نواب المدينة؛ حيث قام قسم الإنارة بالوحدة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بشوارع المدينة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكافة الخدمات والمرافق بالمدينة
 

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط عن إفتتاح المبنى الملحق بمسجد الرحمة ومسجد شارع ٧٧ برأس البر تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أُفتتح اليوم الجمعة مسجد شارع ٧٧ بمدينة رأس البر، بحضور وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والنائب على العساس عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات الدعوية.

دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط قطاع كهرباء دمياط كهرباء دمياط

الأكثر قراءة

الباز: الرئيس السيسى بحث التصدى لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم