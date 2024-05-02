الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

إزالة 14 تعديًا على أراض زراعية وبناء مخالف بالغربية

حملة إزالة البناء
حملة إزالة البناء المخالف

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

إزالة البناء المخالف

وأجرى محافظ الغربية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 14 حالة تعدٍ على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.

وتمكنت حملات مجالس المدن والأحياء من إزالة حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المراكز، وحوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

إزالة التعديات أراضي املاك الدولة المرحلة الثالثة للموجه 22 مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ الغربية لال شاشات وأجهزة تكنولوجية

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