الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حفل زواج جماعى لعدد 500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجًا بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في حفل الزفاف الجماعى الذي نظمته المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لعدد 500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية بالتعاون مع رجال الأعمال، وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة، والذى يأتى فى إطار دعم ومشاركة المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وتضمن الحفل تنفيذ الموسيقات العسكرية لعدد من العروض والمقطوعات التراثية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والترفيهية التى أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل، وتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

خلال الاحتفال نقل اللواء أركان حرب هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحية وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا أن الحفل يعكس المسئولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.

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محافظ الغربية حفل الزفاف الجماعي لجمعيات الاهلية مؤسسات المجتمع المدني دعم ومشاركة المجتمع المدنى

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