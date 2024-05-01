الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

مخبز
مخبز

حررت مديرية التموين بالغربية 21 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، التفتيش على المخابز في طنطا، وذلك بالتعاون مع عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومدير إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، وحررت الحملة 21 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

ومن جهته، أكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض اسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

حملات مكبرة للرقابة على منافذ وأسواق الغربية

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور  طارق رحمي محافظ الغربية الحملات المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

حيث قامت اللجنة بحملة مكبرة بمركز ومدينة بسيون على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى وتم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت اللجنه بالمرور  على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

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