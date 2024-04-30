الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتايع سير الأعمال في محور النعناعية وطريق كفور بلشاي

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولة صباحية، لمتابعة سير الاعمال في محور النعناعية وطريق كفور بلشان فضلا عن تفقد محيط الكنائس استعدادا لعيد القيامة.

 يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

متابعة سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات

بدأت الجولة بمتابعة سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم فرد التربة الزلطية أسفل طبقة السن بمحور كفر الزيات. 

أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون

 وواصل محافظ الغربية الجولة، بمتابعة استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي 2100 م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول 500 م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول 1300 م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول 300 م ومتوسط عرض 7.5 م، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ ان رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرا إلى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محيط كنيسة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات مؤكدا على تكثيف  أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات واجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.
وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال عيد القيامة المجيد.

محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
طارق رحمي محافظ الغربية استعدادا لعيد القيامة مراعاة مصالح المواطنين محيط الكنائس المتابعة الميدانية المستمرة الخدمات المقدمة للمواطنين الوقوف على التحديات والمشكلات ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة

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