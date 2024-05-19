مكتب نتنياهو يرد على تهديد بينى غانتس بالانسحاب من الحكومة

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تهديد الوزير بيني غانتس بالانسحاب من الحكومة، مؤكدًا أن تهديداته بشأن خطة الحرب ضد حماس ستؤثر سلبًا على إسرائيل.

ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أهمية استمرار حكومة الطوارئ في تحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك إعادة المحتجزين وتحقيق الاستقرار، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

واستفسر المكتب عن مواقف غانتس بشأن القضايا الحساسة، مثل القضاء على حماس ومواجهة إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملتزم بتحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة توضيح غانتس لمواقفه بشكل أوضح للجمهور.

وأضاف البيان:" مغادرة غانتس لحكومة الطوارئ الحربية لن تؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو، لكنها قد تؤثر على صورة الوحدة في زمن الحرب التي حاول نتنياهو إبرازها خلال الصراع في غزة".

بدوره، رد بيني غانتس على هذه التصريحات بالقول إن رئيس الوزراء يجب ألا "يجر قدميه خوفًا من المتطرفين في حكومته".

وأضاف غانتس أن نتنياهو كان سينهي المهمة لو أنه استمع له ودخل رفح قبل أشهر.