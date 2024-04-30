إزالة 21 تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى محافظ الغربية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 21 حالة تعدٍّ على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتمكنت حملات مجالس المدن والأحياء من إزالة حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المراكز، وحوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اجتماعات دورية

وفي سياق متصل، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير حيث عقد المحافظ اجتماعا بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، الشئون المالية والإدارية، مديرية الإسكان، رئيس مركز ومدينة طنطا لمناقشة نسب التنفيذ ومستجدات مشروعات المحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز ومدن المحافظة ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز،بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.