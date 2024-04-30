الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 21 تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في الغربية

إزالة
إزالة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى محافظ الغربية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 21 حالة تعدٍّ على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتمكنت حملات مجالس المدن والأحياء من إزالة حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المراكز، وحوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اجتماعات دورية 

وفي سياق متصل، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير حيث عقد المحافظ اجتماعا بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، الشئون المالية والإدارية، مديرية الإسكان، رئيس مركز ومدينة طنطا لمناقشة نسب التنفيذ ومستجدات مشروعات المحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء  الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز ومدن المحافظة ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز،بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

محافظ الغربية أراضي املاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22 الشبكة الوطنية للطوارئ عمليات الإزالة حملات مجالس المدن والأحياء إزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت

مواد متعلقة

افتتاح معرض منتجات طلاب طنطا على هامش المؤتمر الأول للتعليم التكنولوجي

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق "طنطا محلة منوف"

استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت بالغربية

تحرير 112 مخالفة متنوعة في حملة لمباحث تموين بالغربية

حملة تموينية على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت فى طنطا بالغربية

قرار ضد 82 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

تحرير 25 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز فى المحلة بالغربية

غرس أكثر من 200 شجرة مثمرة وزينة فى مركز زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

الكليات المطلوبة فى وظيفة معلم مساعد لعام 2024

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق