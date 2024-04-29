حملة تموينية على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت فى طنطا بالغربية

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق، بعضوية كل من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، بالإضافة إلى حملات رؤساء المراكز والمدن والأحياء على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى.

تكثيف الرقابة على الأسواق

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، خلال اجتماعه الصباحي، والذي شدد فيه على تكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بضبط ٣٠٠ كيلو توابل منتهية الصلاحية ومخلل به أعفان وحشرات، وتحرير ٣ إقرارات إعدام منتجات منتهية الصلاحية و٦ محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وقامت مباحث التموين بضبط ١٠،١٧٥ طن، وعدد ٦٠ محضرًا تموينيًا متنوعًا بين سلع غذائية مغشوشة، نقص أوزان الخبز، خبز غير مطابق للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، عدم إعلان عن السعر.

كما حررت ٩ محاضر عدم حمل شهادة صحية، و٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار المنتجات الغذائية، ومحضر ضبط ١٠٠ لتر سولار مدعم يستخدم في غير الأغراض المخصص لها، وضبط ٣٥ كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١٠٠ كيلو زيت طعام أولين مجهول المصدر وبدون بيانات، وتحرير عدد ٤ محاضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير عدد ٢٥ محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار.



ومرت اللجنة على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلًا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

وأكد محافظ الغربية على استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.