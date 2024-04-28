غرس 180 شجرة مثمرة وزينة في مركز السنطة بالغربية

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم غرس 180 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، إن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأضافت أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين

وأعربت رئيس مركز ومدينة السنطة، عن سعادتها بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، وشدد على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد مواز، تمكنت مراكز ومدن محافظة الغربية، من رفع 5500 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.