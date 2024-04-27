السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

تحرير 90 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الغربية

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوحي، رئيس المباحث، من ضبط عدة مخالفات تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

ضبط مخالفات تموينية متنوعة

تلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 90 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

تحرير 90 مخالفة متنوعة شملت بمحافظة الغربية مباحث التموين بالغربية إحكام الرقابة علي الأسواق تكثيف الحملات التموينية والرقابية التصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة

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