الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع السنطة في الغربية

النظافة
النظافة

واصلت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بقيادة مني صالح، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 210 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية

وأكدت رئيس المدينة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وفي السياق ذاته، تمكنت مراكز ومدن محافظة الغربية، من رفع 5900 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

في سياق آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع سكة طنطا بمدينة زفتى من مجلس مدينه زفتى الى بنزينة غراب بطول 190 متر وعرض 10 أمتار.

وأشار "رحمي"، إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قام محافظ الغربية، بمتابعة جولاتة الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى  في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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