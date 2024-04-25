مباحث "تموين الغربية" تحرر 95 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت مباحث التموين بمحافظة الغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، مخالفات تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تفاصيل المخالفات التي تم ضبطها

تلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 95 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

كان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعة الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعدادا لأعياد الربيع وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

محافظ الغربية نتائج الحملات على المخابز السياحية

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملات على المخابز السياحية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل "ساندوتشات" الفول والطعمية، والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.