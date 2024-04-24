"جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية" ندوة بإعلام زفتى

نظم مركز إعلام زفتي بالتعاون مع جامعة الأزهر ندوة إعلامية "جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية" بمقر قاعة كلية التربية جامعة الازهر فرع تفهنا الاشراف.



تحدث في الندوة الدكتور محمد أحمد مبارك صادق استاذ مساعد علم الاجتماع كلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الازهر فرع تفهنا الاشراف موضحًا أن الشباب هم بناة المستقبل، وحاضر الأمة و أن طموح بعض الشباب وحلمهم بتحقيق ثراء سريع جعلهم ينساقون وراء السماسرة والنصابين من أجل تسهيل دخولهم للدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مما تسبب بالكثير من المأسي لهم ولأسرهم و تطرق إلى المقصود بالهجرة الغير شرعية و الطرق التي يتخذها المهربين لجذب الشباب الطامحين للربح والثراء.



وتطرق إلى الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة الغير شرعية وتشمل مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتغير في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية بشكل أتاح انتشار الظاهرة.



ثم تطرق إلى المخاطر التي يتعرض لها المهاجر الغير شرعي من غرق وحبس وذل ومهانة والوقوع فريسة لعصابات الإتجار بالبشر واساءه لسمعه بلده.



وأشار إلى مجهودات الدولة من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية من سن بعض القوانين واحكام الرقابة على الحدود المصرية وتنفيذ المشاريع العملاقة التي تستوعب آلاف الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية وقامت الدولة بعمل البرامج التدريبية وندوات توعية من أجل خلق جيل من الشباب المصري الواعي بالقضايا والمحيطة بالوطن و توفير طرق شرعية وآمنة لمن يرغب في الهجرة خارج البلاد.



وتحدث الدكتور أشرف احمد عبد اللطيف عميد كلية التربية جامعة الأزهر مقدمًا بعض النصائح للشباب حول حب الوطن وتعزيز قيم الانتماء والولاء والانتساب إلى الوطن فكريا وذهنيا والمحافظة عليه داخليًا وخارجيًا.

شارك في الندوة لفيف من طلبة كلية التربية جامعة الأزهر بتفهنا الاشراف، بحضور الدكتور محمد شريف استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر فرع تفهنا الاشراف، علاء محمد احمد رعاية الشباب بالكلية، السيد محمد نصير رعاية الشباب بالكلية، اعد وأدار الندوة محسن عبدالله علي عبدالله اخصائي إعلام، تحت اشراف عبد الله الحصري مدير المجمع الإعلامي بزفتى، الدكتور احمد يحيى وكيل أول الوزارة -رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

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