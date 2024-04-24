الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية" ندوة بإعلام زفتى

ندوة زفتي
ندوة زفتي

نظم مركز إعلام زفتي بالتعاون مع جامعة الأزهر ندوة إعلامية "جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية" بمقر قاعة كلية التربية جامعة  الازهر فرع تفهنا الاشراف.


تحدث في الندوة الدكتور محمد أحمد مبارك صادق استاذ مساعد علم الاجتماع كلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الازهر فرع تفهنا الاشراف موضحًا أن الشباب هم بناة المستقبل، وحاضر الأمة  و أن طموح بعض الشباب وحلمهم بتحقيق ثراء سريع جعلهم ينساقون وراء السماسرة والنصابين من أجل تسهيل دخولهم للدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مما تسبب بالكثير من المأسي لهم ولأسرهم  و تطرق إلى المقصود بالهجرة الغير شرعية  و الطرق التي يتخذها المهربين لجذب الشباب الطامحين للربح والثراء.


وتطرق إلى الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة الغير شرعية وتشمل مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتغير في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية بشكل أتاح انتشار الظاهرة.


ثم تطرق إلى المخاطر التي يتعرض لها المهاجر الغير شرعي من غرق وحبس وذل ومهانة والوقوع فريسة لعصابات الإتجار بالبشر واساءه لسمعه بلده.


وأشار إلى مجهودات الدولة من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية من سن بعض القوانين واحكام الرقابة على الحدود المصرية وتنفيذ المشاريع العملاقة التي تستوعب آلاف الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية وقامت الدولة بعمل البرامج التدريبية وندوات توعية من أجل خلق جيل من الشباب المصري الواعي بالقضايا والمحيطة بالوطن  و توفير طرق شرعية وآمنة لمن يرغب في الهجرة خارج البلاد.


وتحدث الدكتور أشرف احمد عبد اللطيف عميد كلية التربية جامعة الأزهر  مقدمًا بعض النصائح للشباب حول حب الوطن وتعزيز قيم الانتماء والولاء والانتساب إلى الوطن فكريا وذهنيا والمحافظة عليه داخليًا وخارجيًا.

شارك في الندوة لفيف من طلبة كلية التربية جامعة الأزهر بتفهنا  الاشراف، بحضور الدكتور محمد شريف استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر فرع تفهنا الاشراف، علاء محمد احمد  رعاية الشباب بالكلية، السيد محمد نصير رعاية الشباب بالكلية، اعد وأدار الندوة محسن عبدالله علي عبدالله اخصائي  إعلام، تحت اشراف عبد الله الحصري مدير المجمع الإعلامي بزفتى، الدكتور احمد يحيى وكيل أول الوزارة -رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

95B82C59-D9AD-4808-8209-913ACC63853C
95B82C59-D9AD-4808-8209-913ACC63853C
8E32FF35-6146-4DA4-B696-70088F28FD0F
8E32FF35-6146-4DA4-B696-70088F28FD0F
8630553C-EBF2-47E5-9F3E-7CE3ED8D07C8
8630553C-EBF2-47E5-9F3E-7CE3ED8D07C8
مركز اعلام زفتى كليه التربيه جامعه استاذ مساعد علم الاجتماع بنات جامعة الأزهر تدفع الشباب للهجرة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل

خطة لإزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في كفر الزيات وزفتي

ضبط 290 مخالفة مرورية فى شوارع وطرق الغربية

رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز ومدينة زفتى

"الدستور" تشارك بورقة عمل في مؤتمر التربية النوعية الدولي بجامعة طنطا

لمتابعة قرار خفض الأسعار.. حملات مكبرة على المخابز السياحية والمطاعم بالغربية

قرار ضد 95 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

تحرير 25 محضرًا لأصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة بالمحلة الكبرى

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة