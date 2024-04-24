ضبط 290 مخالفة مرورية فى شوارع وطرق الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور بالغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وجرت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا برصد وضبط 290 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية ودون رخصة قيادة ودراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، ودون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 55 ألفا و900 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

في السياق ذاته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.