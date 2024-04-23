رفع 450 طن قمامة ومخلفات من شوارع طنطا خلال يومين

واصلت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار يومين؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 450 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

استمرار المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق المركز

وأكد رئيس مجلس مدينة طنطا، استمرار المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق المركز والمدينة حفاظًا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين، لافتًا إلى الاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والصحة العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

متابعة ميدانية مستمرة ومكثفة من المحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة من المحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

وناقش المحافظ، آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.