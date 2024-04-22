الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضربات حاسمة للبناء المخالف.. 13 حالة تتم إزالتها فى المحلة الكبرى

إزالات
إزالات

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

في هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، برئاسة العميد عمرو فكري، 13 حالة  مخالفة للبناء ودون ترخيص، وذلك في حملة مفاجئة تنفيذًا لتعليمات محافظة الغربية ومجلس الوزراء، بالتصدي لأي بناء مخالف.

وتمكنت الحملة من إزالة 7 حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، و6 حالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، في مناطق من المدينة، وذلك بحضور نواب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

المتابعة المستمرة

من جهته، أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات، وتحت أى ظرف، وعلى الجميع تحمل المسئولية القانونية كاملة، سواء كان المخالف أو المسئول المختص، فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.

تعليمات المحافظة ومجلس الوزراء ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء فك شدة خشبية بالأدوار العلوية الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبري مخالفة للبناء دون ترخيص التصدي لأي بناء مخالف

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