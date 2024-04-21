ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 1.5 طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 2 من أصحاب المخابز استولوا على 30 جوال دقيق مدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلو جرام بإجمالي طن ونصف دقيق مُدعم.

وأعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت شخصين من أصحاب مخابز بمركزي كفر الزيات والمحلة الكبرى، وقد استولوا على 30 جوال دقيق مدعم، وحققوا أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، حررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

تطبيق القانون لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلاعب التجار بالأسعار

وشدّد وكيل وزارة التموين في الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما حررت حملة مديرية التموين بالغربية، 22 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال 24 ساعة، في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق المدعم، وذلك عقب جرد الرصيد الفعلي وشاشة الصرف.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 22 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة.