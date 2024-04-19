الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالغربية تواصل على مدار اليوم، حملاتها للحفاظ على الأرضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف مؤكدا على التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن ازالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

1d8b757b-b361-4ded-b750-8a1445ea4ffa
1d8b757b-b361-4ded-b750-8a1445ea4ffa
7d9c33f3-a1ef-47eb-93b8-9ffbe02575ec
7d9c33f3-a1ef-47eb-93b8-9ffbe02575ec
f60c012e-a2b3-45b6-bcbb-a5699d48ebb4
f60c012e-a2b3-45b6-bcbb-a5699d48ebb4
محافظ الغربية إزالة ٨ حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية رحمي محافظ الغربية بناء مخالف المخالفات والتعديات الأراضي الزراعية والبناء المخالف كافة الجهات المعنية للبناء المخالف

مواد متعلقة

"توزيع الميراث كشف الجريمة".. كواليس مُثيرة فى مقتل مُسنة بمدينة زفتى

"الذهب" يكشف غموض مقتل سيدة على يد محصل الغاز

إزالة 15 تعديا على أملاك الدولة والمجاري المائية بالغربية

تحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في الغربية

غرس 250 شجرة مثمرة وزينة في مركز زفتي بالغربية

ضبط 198 مخالفة مرورية في الغربية

رفع 280 طن من القمامة والمخلفات في مركز طنطا

رفع 144 حالة إشغال من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

الأكثر قراءة

الزمالك و"المتحدة" يثمنان العلاقة المتميزة بين الجانبين ويرفضان أي محاولات فردية للنيل منها

عاجل.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات

لماذا هاجمت إسرائيل مدينة «أصفهان» دون إعلان رسمي؟

طالبة تبلغ عن والدتها أثناء ممارستها الرذيلة مع ميكانيكى داخل مسكنها بالدقهلية

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانا، علينا العودة المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة