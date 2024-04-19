إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالغربية تواصل على مدار اليوم، حملاتها للحفاظ على الأرضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف مؤكدا على التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن ازالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

1d8b757b-b361-4ded-b750-8a1445ea4ffa

7d9c33f3-a1ef-47eb-93b8-9ffbe02575ec