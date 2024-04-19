الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 198 مخالفة مرورية في الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير الإدارة، عن نجاح حملة شنها ضباط وأفراد الإدارة، لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية ومركبات التوكتوك غير المرخصة.

 تفاصيل المخالفات التي تم ضبطها

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية، شملت انتظارًا خاطئًا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، ومخالفة متنوعة، وسائقين يقودون بدون رخصة قيادة، وآخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من سحب دراجات نارية دون رخص قيادة، وأخرى بدون ترخيص، كما تمت مصادرة عدد من مركبات التوكتوك غير المرخصة، وتحرير مخالفات ملصقات.

  ضبط 37 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، برصد 198 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، بلغت 37 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة، وتم التحفظ عليها.
كما تضمنت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 61 ألفًا و400 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شؤونها.

الإدارة العامة لمرور الغربية حملة مكبرة مركبات التوك توك غير المرخصة مخالفة مرورية انتظار ا خاطئ ا للسيارات تحرير مخالفات ملصقات محور طريق أم القرى

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