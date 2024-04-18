الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 4120 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

تابع محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 

وناقش المحافظ، آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم رفع 4120 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأضاف المحافظ، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

محافظ الغربية التحديات والمشكلات أعمال النظافة ورفع الإشغالات توافر الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة آلية نقل المخلفات نقل المخلفات للمدفن الصحي

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