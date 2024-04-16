محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات ويوجه بتذليل العقبات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز ومدن المحافظة ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز، بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأشار محافظ الغربية، إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بمراكز ومدن المحافظة في القطاعات المختلفة حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية فضلًا عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدى للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولًا بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة أن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقًا للإمكانات المتاحة.