الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محافظات

زراعة 230 شجرة مثمرة وزينة في مركز زفتى بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

قال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، المحاسب إبراهيم فايد، إنه تم زراعة 230 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتوسع في المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وجرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وتشكل مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، تحسين نوعية الهواء، خفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أهمية استمرار الجهود في زراعة المزيد من الأشجار في المحافظة، وذلك لخلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة وتحقيق رؤية مصر الجديدة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر هذه المبادرة الرئاسية إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة وستساهم في الحفاظ على البيئة لصالحهم.

زراعة 230 شجرة مثمرة وزينة في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية مدينة زفتي بمحافظة الغربية حملات التجميل والتشجير المظهر الجمالي للمنطقة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية القصوى

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