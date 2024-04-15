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محمد الباز

محافظات

الغربية: لجنة المرور المركزية تتابع بدء عمليات توريد القمح المحلي 2024

توريد القمح
توريد القمح

تابعت اللجنة المركزية بمحافظة الغربية، والمُشكَّلة بقرار من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بدء توريد القمح المحلي موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية برئاسة نجوى العشيري، سكرتير عام محافظة الغربية. 

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال المرور على صومعة طنطا الإماراتية في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، والمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

استعدادات موسم توريد القمح

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لموسم توريد الأقماح، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلًا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود أسوار للشون التي تحتاج ذلك وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشون، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

يذكر أن اللجنة المركزية بمحافظة الغربية لمتابعة توريد القمح المحلى موسم 2024 قامت بالمرور خلال أيام عيد الفطر المبارك فى إطار توجيهات محافظ الغربية، بالمرور على شون وصوامع محافظة الغربية لمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال القمح المحلى موسم 2024.

بمحافظة الغربية توريد القمح طنطا الاماراتيه وكيل وزارة التموين الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى

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